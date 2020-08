Porto di Finale, presto una nuova illuminazione e il wi-fi a Capo San Donato

Finale Ambiente e Comune di Finale Ligure dotano di un ulteriore servizio il porto e l’area camper della zona Piaggio “che ormai in molti siti e località turistiche è sempre più presente” – commenta il vicesindaco Andrea Guzzi – Da alcuni mesi la Direzione della società sta lavorando alla sua concretizzazione ed ecco arrivato il momento: con una semplice registrazione via email, Facebook o cellulare è possibile avere l’accesso gratuito”.

Inoltre l’amministrazione finalese ha deciso di investire 90mila euro su un nuovo impianto di illuminazione presso il porto. “Da troppo tempo il vecchio è fonte di problemi tecnici ormai persistenti – commenta Guzzi – Le mareggiate del 2018 e 2019 hanno dato un ulteriore danno alla pubblica illuminazione ed ecco subito la ricerca di fonti di finanziamento utili allo scopo. Abbiamo quindi interessato un tecnico che potesse fornirci una progettazione adatta alle necessità: a breve la conclusione dell’iter, la procedura di appalto e la concretizzazione del necessario investimento. Soprattutto la banchina sud non può più attendere: occorre agire e siamo già in ritardo”.

Il sindaco Ugo Frascherelli manifesta grande soddisfazione in merito agli sviluppi progettuali su Capo San Donato: “Ricordiamo che l’amministrazione è in procinto di iniziare lavori strutturali per circa 2,5 milioni di euro, in parte derivanti dal bilancio comunale (500mila euro), in parte provenienti dai fondi di protezione civile attribuiti al Comune a inizio 2020 (2 milioni di euro). Finale Ligure è stato uno dei Comuni liguri maggiormente finanziato proprio in virtù dei gravi danni verificatesi a fine 2018. Stiamo cercando di concludere tutti i passaggi burocratici che ci permettano di iniziare a breve. Il nostro porto non può più attendere”.