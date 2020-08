Albenga. In vista del prossimo campionato di Eccellenza, l’Asd Albenga 1928 comunica che Paolo Maria Bambino, portiere classe 1996, continuerà a far parte della rosa della prima squadra.

Bambino, reduce da un infortunio alla spalla rimediato nella scorsa stagione, dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico, dopodiché inizierà un percorso di riabilitazione sotto la supervisione dell’équipe medica e dello staff tecnico del club.

“In attesa dunque di rivederlo nuovamente in campo per un’altra stagione da vivere insieme, a Paolo va il più sincero augurio di pronta guarigione da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” scriva la società bianconera.

L’Area Calcio Andora ha dato in prestito Gabriel Ghiozzi, portiere classe 2002, alla Golfo Dianese. Prodotto del vivaio biancoblù, ha ben esordito nella squadra andorese nel campionato di Prima Categoria nella passata stagione.

Il Pontelungo ha tesserato un secondo portiere. Si tratta di Sonny Rizzo (nella foto), classe 2002. “È un giovane di prospettiva, sicuramente con un futuro roseo perché è davvero bravo – dichiara il direttore sportivo Pietro Sansalone -. È piccolo ma scolpito nella fisicità ed ha un’agilità tra i pali impressionante. Gli stavamo dietro da un po’, siamo contenti di averlo preso e spero che possa trovare i suoi spazi e dire la sua quest’anno. Per certi aspetti ricorda Moraglio, speriamo possa diventare come lui“. Arriva dalla Golfo Dianese; in precedenza ha militato nelle giovanili del Savona.