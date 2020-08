Savona. Saranno “operativi” da domani gli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, specializzati in controllo del territorio, che opereranno nei prossimi giorni nel savonese e garantiranno l’intensificazione dell’attività di prevenzione a supporto del personale della Questura, in particolare nei Comuni litoranei interessati da maggior afflusso di turisti, con interventi mirati e coordinati con le componenti territoriali.

L’utilizzo dell’RPC “Liguria” è stato richiesto dal Questore della Provincia di Savona Giannina Roatta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza _ Servizio Controllo del Territorio – da cui dipendono, che ne ha disposto l’impiego per far fronte alle esigenze territoriali rappresentate, che sono state oggetto di specifiche riunioni di Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica convocate dal Prefetto.

Foto 2 di 2



Gli equipaggi supporteranno in particolar modo l’attività del commissariato di Alassio, ma saranno impiegati non solo in quel comprensorio; infatti estenderanno l’attività di prevenzione anche ad altri Comuni della riviera savonese, con controlli anche amministrativi agli esercizi pubblici ed ai locali di intrattenimento sulla scia delle ripetute verifiche già effettuate in provincia da cui sono scaturiti anche provvedimenti sanzionatori per varie violazioni, sia alla vigente normativa sulla vendita di alcolici sia a quella connessa all’emergenza Covid-19.

Affiancheranno le forze territoriali già presenti, che hanno comunque conseguito importanti risultati sia sul piano della prevenzione sia su quello dell’attività di Polizia Giudiziaria, nell’individuazione dei responsabili di episodi di criminalità diffusa verificatisi di recente.

Il Questore evidenzia che: “Sino ad ora encomiabile è stato l’impegno profuso e lo sforzo anche in termini di uomini messi in campo da parte di tutte le forze di Polizia savonesi per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano la provincia, non solo la riviera ma anche i Comuni dell’entroterra, anch’essi molto gettonati. Preziosissimo sul territorio anche il contributo e supporto delle Polizia Locali. Nella realtà savonese poi il coordinamento efficace e la sinergia tra i vari attori con cui la Polizia di Stato condivide la mission sicurezza rappresenta un indiscutibile valore aggiunto”.