Polisportiva del Finale - ricordi

In attesa di presentarvi la nuova Stagione Sportiva e la riapertura dei corsi che avverrà in palestre completamente rinnovate, scorrendo l’archivio fotografico abbiamo ritrovato alcune vecchie foto che costituiscono per la nostra Associazione, parte della storia e grandi ricordi.

Recentemente è nato su Facebook un nuovo gruppo denominato “Sei di Finalborgo se”; e tra i tanti “sei di Finale se …..”, quello dedicato al Borgo, ha sicuramente un’impronta più storica, e vuole essere, come definito dai suoi stessi amministratori, “Un luogo per “postare” ricordi, fotografie, battute, luoghi, video del nostro meraviglioso ed unico Borgo.” Gli stessi amministratori del gruppo sono personaggi, che non puoi non conoscere se conosci Finalborgo: Pier Firpo, Maura Firpo e Lucia Muscari.

Foto 3 di 8















Ed è proprio con due di loro, (Pier Firpo, insegnante di Educazione Fisica ed ideatore dell’evento e Lucia Muscari, Responsabile di Castel San Giovanni), che la Polisportiva del Finale, ha organizzato nel giugno 2019, un evento imperdibile: “La Fortezza del Benessere”. Una Rassegna del Tempo Libero, qualità della vita e benessere a 12 anni di distanza dalla prima edizione. Una manifestazione che ha fatto vivere per 3 gg Castel San Giovanni e che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di due delle sezioni della nostra Polisportiva, la Scuola di Aikido e la Scuola di Scherma. Ma questo lo sapete già, e allora, perché questa lunga premessa? dove vogliamo arrivare?

La Polisportiva del Finale, nasce nel 1996 da una precedente Associazione denominata Polisportiva Finalborghese. Le radici finalborghesi della nostra Associazione, non potevamo non farci entrare in questo nuovo gruppo social dedicato alla storia di Finalborgo, potendo offrire ogni tanto il nostro piccolo contributo nel postare qualcosa della nostra lunga finalborghese (e non solo), storia sportiva.

E questo sulla scia del desiderio di ripercorrere e far conoscere a tutti la storia della nostra Associazione, e delle attività che ne fanno parte; di come sono nate e per idea, volontà o impegno di chi, perché non venga dimenticata da quelli tra di noi che sono più vecchi, e perché possa essere raccontata a chi ci segue da meno tempo, perché è entrato dopo a farvi parte, o magari è troppo giovane per poterla conoscere tutta, o anche solo per il puro piacere di riportare alla mente qualche vecchio caro ricordo.

Questo era quanto avevamo iniziato a fare qualche mese fa con l’intervistare al nostro Presidente Onorario Bruno Zupo, pietra miliare del mondo sportivo finalese.

Tornando ad oggi e alle belle immagini recentemente riaffiorate dagli archivi fotografici, (pubblicate sui nostri account Instagram e Facebook e nei gruppi Facebook di cui sopra), ecco a voi la VIRTUS FINALE (foto sotto in bianco e nero), la squadra di pallavolo finalese degli anni 1963-1965 capitanata dall’allora giocatore e allenatore Bruno Zupo, che la portò fino all’allora Promozione, la serie D dei nostri giorni. In quegli anni il Presidente era Pietro Fiaschi, un grande appassionato e Maestro di sport, che successivamente, dopo i risultati della palalvolo, aprì il settore Softball. la VIRTUS SOFTBALL (foto sotto a colori), arrivò a competere con squadre blasonate, giocando molti campionati da protagonista.

Bruno Zupo, ci ha raccontato che nel 1982, purtroppo, i diritti della Virtus Finale arrivata alla Serie C vennero ceduti al Loano, questo avvenne a causa dell’assenza di Impianti Sportivi idonei al gioco, (maggiori dettagli al riguardo, li trovate nell’intervista a Bruno Zupo, sempre sul nostro sito). Il Loano prese molti dei nostri giocatori, ma altri rimasero senza squadra, quindi poco tempo dopo, nel 1985 fu di nuovo chiesto a Zupo di far ripartire la pallavolo a Finale. Trovando un accordo con Carlo Molina e Raffaella Zat, la Prima Convocazione della “Finalborghese Volley”, avvenne quindi nel 1985.

A Seguire nel 1993, nacque l’idea di dare vita ad una Palestra Polivalente, in grado di ospitare sia la “Finalborghese Volley” che il “Finale Basket” del Presidente Claudio Casanova, oggi Assessore allo Sport del Comune di Finale, Società che in quegli anni svolgeva i propri allenamenti presso la Palestra Rivetti. L’idea era che fosse un impianto fruibile anche alla scuola. Vennero eseguiti i lavori per arrivare a quello che oggi è il nostro impianto principale, il Palasport Alessia Berruti. Si giunse alla nascita nel gennaio 1996 della Polisportiva del Finale, allora costituita da 5 associazioni sportive: Pallavolo, Baseball, Basket, Pesca Sportiva e Sci Club.

Da questa storia, sono emersi due nomi importanti dello sport finalese sui quali ho deciso di soffermarmi oggi: Raffaella Zat e Pietro Fiaschi, due grandi sportivi ai quali oggi sono dedicati due dei nostri impianti. Si tratta di due persone che hanno fatto parte della storia, ed hanno contribuito a scrivere la storia sportiva della nostra Associazione, di Finale, di Finalborgo.

Siamo nel 2014, ci troviamo nella sala Consiliale del Comune di Finale Ligure e siamo alla Cerimonia di Intitolazione di due degli impianti gestiti dalla nostra Polisportiva, alla presenza delle autorità comunali, dell’allora Presidente della Polisportiva del Finale Bruno Zupo, dell’attuale Presidente della Polisportiva e del Volley Team Finale Stefano Schiappapietra, del Fiduciario CONI per il Comune di Finale Ligure Prof. Salvatore Finocchiaro, oltre ovviamente alle famiglie di coloro cui vengono intitolate le palestre:

– per la pallavolo RAFFAELLA ZAT (1955-2011) – UNA VITA PER LA PALLAVOLO, a cui è stata dedicata la palestra delle scuole medie Aycardi-Ghiglieri di Finale;

– per il baseball/softball PIETRO FIASCHI (1930-2013) – MAESTRO DI VITA E DI SPORT cui, è stata dedicata la palestra dell’Istituto Alberghiero di Finale.

Persone rimaste nel ❤️.

Ringraziamenti per le foto: per la foto della VIRTUS FINALE pallavolo, ringraziamo il nostro Presidente Onorario Bruno Zupo, per quella della VIRTUS SOFTBALL il nostro Vice Presidente Luca Battaglieri e per le foto della cerimonia di intitolazione degli Impianti Sportivi, il nostro Consigliere Giorgio Paroli. Invitiamo tutti gli amici, soci, ed ex soci, atleti, dirigenti della Polisportiva, se lo desiderano ad inviarci qualche loro ricordo e foto di questa nostra grande Associazione! Se ne avete piacere potete anche postarle con l’Hashtag #polisportivadelfinale, grazie!