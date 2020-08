Pista ciclopedonale Savona-Albissola, rotatoria in via Paleocapa, viabilità compromessa

Savona. All’Assessore con delega alla Viabilità Arecco, rivolgo una domanda che riguarda il progetto IRE, ing. Simona Brun: “Riassetto viario ed urbanistico dell’Aurelia storica fra la Torretta ed Albissola Marina”.

Tale progetto, riguardante essenzialmente una pista ciclopedonale Savona-Albissola, mette mano anche a piazza Leon Pancaldo, con un cambiamento dei flussi afferenti ed in uscita dalla piazza. In particolare la storica “banana” di centrostrada sarà sostituita da una rotatoria proprio di fronte a via Paleocapa, e da questa rotatoria partirà una corsia diretta ad Albissola, mentre sarà soppressa la corsia attuale che permette di accedere a via Santa Lucia.

Pertanto chi da piazza Leon Pancaldo volesse andare in via Santa Lucia (e quindi Villetta e Valloria ed ospedale) sarà costretto ad entrare in via Paleocapa, svoltare in via Au Fossu (oppure, meglio, più avanti in corso Italia), piazza Diaz, galleria “Garbassu”, scendere da via Berlingeri e svoltare finalmente in via Santa Lucia. Questo percorso è fortemente penalizzante: da poche decine di metri si passa ad un percorso “impegnativo” in centro città di ben 900 metri, con conseguente aggravio del traffico in arterie già molto intasate.La domanda è: questo progetto è parte integrante del Piano Urbano della Mobilità?

Io personalmente non ho mai sentito parlare dell’integrazione di questo progetto col PUM e Le sarei grato se volesse chiarire come verrà sistemata piazza Leon Pancaldo e la viabilità afferente.