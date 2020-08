Pietra Ligure, sul lungomare un gazebo di Fratelli d’Italia per chiedere elezioni anticipate

Pietra Ligure. Il Circolo di Fratelli d’Italia Pietra Ligure Val Maremola incontra tutti gli amici ed i simpatizzanti questa sera, dalle 20 alle 23, sul Lungomare XX Settembre all’altezza del Molo dei Marinai.

Sotto il gazebo sarà possibile firmare per la campagna nazionale #governopd5stelleacasa per chiedere elezioni anticipate e sottoscrivere il tesseramento 2020 per sostenere le attività del movimento di Giorgia Meloni.

Come nelle precedenti occasioni, il capogruppo in consiglio comunale Silvia Rozzi sarà presente per ascoltare le istanze del territorio. Vi sarà inoltre modo di conoscere alcuni dei neo-candidati alle prossime elezioni regionali di settembre che faranno visita all’evento di questa sera.