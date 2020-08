Pietra Ligure, la richiesta: “Semaforo pedonale a chiamata per attraversare in sicurezza”

Abito a Pietra Ligure, a Largo Vignette. Attraversare l’Aurelia sta diventando sempre più pericoloso, non tutti gli automobilisti sono rispettosi dei pedoni e delle strisce, se qualcuno si ferma non è infrequente, purtroppo, che quello dietro superi e rischi di investire chi sta attraversando, se ne vedono di tutti i colori!

Qualche giorno fa mia figlia ha rischiato di essere investita e non è possibile che si rischi in questo modo quando, se ci fosse un semaforo pedonale a chiamata, i pedoni potrebbero attraversare in sicurezza.

Sono comunissimi sulle strade a percorrenza veloce come le statali e le provinciali, perché l’Aurelia non ne è dotata?

Vorrei che ci fosse più sensibilità sul tema della sicurezza stradale dei pedoni.