Pietra Ligure. Grande successo per l’evento organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia Pietra Ligure Val Maremola sul lungomare pietrese nei pressi del Pontile dei Marinai ieri sera. Tanti cittadini locali e dell’entroterra ma anche turisti hanno firmato per la campagna nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni contro il governo Conte #Governopd5stelleacasa #ElezioniSubito.

“È stata una serata speciale sotto diversi aspetti – dichiara Silvia Rozzi, presidente del circolo e capogruppo di FdI-AN in consiglio comunale a Pietra Ligure – in primis vorrei evidenziare la rassicurante vicinanza della gente ormai stanca di un governo che, per nascondere la propria inadeguatezza e rimanere incollato alle poltrone, continua a vincolare le libertà altrui prolungando un ingiustificabile, ad oggi, stato di emergenza. In secondo luogo vorrei ringraziare per la graditissima presenza di questa sera e per l’importante lavoro svolto quotidianamente sul territorio il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cavallo; insieme a lui hanno preso parte all’evento anche Alessandro Chirivi’, Barbara De Stefani e Simona Saccone, candidati alle prossime elezioni regionali, da cui con grande piacere abbiamo ascoltato motivazioni, idee e progetti futuri”.

“Non sono mancate – continua Rozzi – le visite al gazebo dei vicini dirigenti provinciali del partito come quella di Massimo Zarrillo, responsabile politiche di sviluppo, ambiente ed entroterra nonché delegato sul territorio di Loano – Boissano, e di Antonio Piccione, presidente del Circolo Finale Tricolore che nei giorni precedenti ha portato alta la bandiera di Fratelli d’Italia con l’evento organizzato a Finale Ligure nella centralissima Piazza dei Cannoni. In ultimo ma non certo per importanza, perché senza di loro il nostro circolo non esisterebbe, voglio personalmente ringraziare tesserati e militanti di Pietra Ligure e di tutta la Val Maremola. Insieme siamo pronti per affrontare la grande sfida di settembre”.