Pietra Ligure, al via la messa in sicurezza di via Piave: 135 mila euro per i lavori

Pietra Ligure. Prosegue il piano di opere pubbliche avviate dall’amministrazione comunale di Pietra Ligure.

Sono iniziati i lavori propedeutici per il cantiere relativo alla messa in sicurezza di via Piave tra i civici 77 e 83.

L’inizio effettivo dei lavori è previsto per il 31 agosto.

“L’importante e molto atteso intervento prevede l’installazione di protezioni a valle con barriera stradale, al fine di rendere sicuro il tratto di strada interessata, evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla sede e ridurne le conseguenze dannose” affermano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

L’intervento, dell’importo totale di 135.000 euro, è stato studiato con particolare attenzione anche al fine del suo migliore inserimento nel contesto ambientale.