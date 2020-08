Pier Paolo Cervone entra in maggioranza, il sindaco di Finale redistribuisce le deleghe

Finale Ligure. Cambiano le deleghe dei membri dell’amministrazione comunale di Finale Ligure. Ad un anno dall’insediamento, il sindaco Ugo Frascherelli ha riordinato gli incarichi dei suoi consiglieri comunali.

“L’ingresso in maggioranza di Pier Paolo Cervone ha portato ad istituire una delega specifica in tema di patrimonio storico e cultura, che a Finale è di certo di rilievo. Da qui l’idea di riorganizzare le deleghe in generale. Con decreto sindacale siglato poco fa ho cosi attribuito l’edilizia scolastica e sportiva al vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi, che mantiene delega anche in tema di verde, ambiente, demanio marittimo e protezione civile; a Delia Venerucci il patrimonio edilizio residenziale e commerciale, per creare un corretto collegamento tra il patrimonio a reddito (ma anche sociale) e la delega del bilancio. Oltre a questo delega in mobilità sostenibile, demografici e decoro urbano”.

“Rimangono in capo all’assessore Claudio Casanova le deleghe al turismo e della sua pianificazione e programmazione strategica, prima in capo al sottoscritto, cosi come all’assessore Rosa le deleghe di polizia municipale, e attività produttive. All’assessore Brichetto deleghe al personale, servizi sociali, igiene e sanità, oltre a politiche giovanili ed istruzione”.

“Un modo di rioganizzare e meglio distribuire il lavoro interno all’intera maggioranza. Tutti gli altri consiglieri rimangono con le deleghe a suo tempo attribuite. Sono molto soddisfatto del lavoro di squadra della maggioranza consigliare; ci sta portando a molti risultati sia in tema sociale, che in tema di sicurezza cittadina, per non parlare del grande sviluppo turistico e di quello legato alle opere pubbliche. Abbiamo di fronte ancora 4 anni che saranno decisivi e strategici per la continua crescita della nostra città e di tutto il territorio finalese e non solo”.