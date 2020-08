Petizione per salvare lo storico club nautico di Celle Ligure: “Il Comune ha stoppato il rinnovo della concessione”

Celle Ligure. Il club nautico di Celle Ligure, con alle spalle ben 60 anni di attività, rischia di chiudere i battenti. Motivo? Il mancato rinnovo della concessione da parte del Comune: inutili gli ultimi tentativi e incontri con l’amministrazione comunale.

Negli anni il club nautico è stato protag0nista di numerosi eventi e iniziative, anche in chiave turistica e di promozione del territorio, così come di regate e la scuola di Vela.

Così ecco che lo storico club nautico cellese ha lanciato una petizione:

“Cari Amici,

nell’anno del nostro sessantesimo anniversario rischiamo di dover chiudere, per sempre.

Il Comune di Celle Ligure-Pagina istituzionale ci ha comunicato la sua intenzione di non voler più rinnovare la convenzione che ci ha permesso in questi sessant’anni di occupare la porzione di arenile all’inizio di Celle Piani.

Come potete immaginare, la notizia ci ha lasciato sconvolti. Ad oggi il Comune non ci ha ancora prospettato una sede alternativa.

La posizione strategica fra i Piani e il centro storico ci ha sempre permesso di essere raggiungibili in completa sicurezza e in autonomia da tutti i bambini.

Facciamo orgogliosamente parte della storia di Celle e vogliamo far parte anche del suo futuro.

Vi starete chiedendo, come posso aiutarvi a sopravvivere? Farlo è facile e richiede solo due minuti.

Ecco come:

– Firmando la petizione all’indirizzo https://www.petizioni.com/per_il_futuro_del_club_nautico_ce…

– Ri-condividendo questo post sui vostri profili social

– Scrivendo un’email al sindaco Caterina Mordeglia

sindaco@comune.celle.sv.it

Vi preghiamo nei commenti al post e nelle mail di mantenere sempre un tono educato e costruttivo. Il nostro obiettivo è continuare ad avvicinare i ragazzi allo sport della vela e all’amore per il mare, evitando di dare adito a polemiche ed inutili critiche.

Grazie di cuore per il vostro aiuto”.