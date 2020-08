“PerFinale” a sostegno di Ferruccio Sansa: “Nuovo modello di sanità e difesa del territorio”

Finale Ligure. “Il gruppo consigliare Per Finale è sempre stato politico ma apartitico. Alle prossime elezioni regionali ha deciso convintamente di sostenere Ferruccio Sansa presidente della Regione. Negli ultimi anni la nostra Liguria ha avuto un continuo peggioramento per quanto riguarda la tutela del territorio e la salute dei cittadini. Ci siamo visti imporre una “sanità modello Lombardia” con privatizzazioni, riduzione della possibilità di accedere a visite ed esami del sistema sanitario nazionale, diminuzione del personale medico ed infermieristico ed un aumento della burocrazia che ha messo in ginocchio la medicina di base ed i medici di famiglia”.

Così il gruppo PerFinale esce allo scoperto in vista delle prossime elezioni regionali.

“La pandemia del Covid_19 non e’ stata la causa delle criticità sanitarie ma il faro che ha illuminato problemi già esistenti. Abbiamo scelto di appoggiare Ferruccio Sansa perchè promotore di un diverso modello di sanità”.

“Il secondo punto fondamentale che ci ha motivato é la difesa del territorio. Un territorio, quello ligure, sfruttato da oltre mezzo secolo con un esagerato consumo di suolo ma che in questi ultimi 5 anni ha registrato la demolizione di ogni tutela: dalla riduzione dei territori protetti alla concessione di abitabilità addirittura per locali semiinterrati con solo 2,40 mt di altezza e 28 mq di superficie. Siamo convinti che salute e territorio siano i punti chiave del benessere della nostra terra. Crediamo che Sansa possa costruire quella Liguria di tutti e di ciascuno in cui prendersi cura dei più fragili e delle future generazioni e potrà garantire la soluzione dei conflitti su criteri di identità indipendenti”.

“Sansa, i candidati consiglieri, le forze che lo sostengono possono portare in Liguria un nuovo modo di governare che abbia come obiettivo il benessere diffuso dei cittadini mettendo finalmente da parte trucchi ed illusorie promesse elettorali”.

“Il gruppo consigliare PerFinale ha scelto di impegnarsi per costruire la società in cui vorremmo vivere, sostenendo questa breve ma importantissima campagna elettorale” conclude “PerFinale”.