Perdita di carico di sapone in A26: riaperto l’allacciamento con la A10 in direzione Genova

Liguria. Alle 7 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, in direzione Genova, precedentemente chiuso.

Lo stop era scattato ieri, in seguito ad un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante, e a causa del quale quest’ultimo ha disperso il carico costituito da fusti di sapone concentrato liquido.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il tratto è stato chiuso per consentire le complicate operazioni di ripristino. Le operazioni di messa in sicurezza, infatti, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione per un tratto di lunghezza pari a circa un chilometro e si sono concluse questa mattina.