Per una sera si torna agli Anni ’60 e ’70: musica, moda e sapori al Garden Show dell’Aida di Alassio

Alassio. Torna un evento, che non mancherà di suscitare curiosità e interesse, nel Garden Show dell’Hotel Aida di Alassio: si vuole ricordare e celebrare la vita spensierata degli Anni ’60 e ’70. Cominciamo dalla location. Siamo nel giardino di un hotel, e proprio in quegli anni gli spettacoli in albergo erano una tradizione consolidata.

‘Cin Cin Alassio’ è in programma giovedì 20 agosto alle ore 20. Spiegano gli organizzatori: “È un viaggio nella musica e nella moda di quel periodo, con una cena che richiama i sapori mediterranei di Nord, Centro e Sud”.

La colonna sonora è assicurata dal trio ‘I Rizzo’, composto dai fratelli Guido e Luciano e dal figlio di quest’ultimo, Nando. Conducono Marco Dottore e Luca Galtieri, è gradito un abbigliamento a tema, magari anche solo un accessorio.

Due le sfilate durante la serata, che proporranno abiti e appunto accessori. La supervisione è affidata a Francesca Ieria che, come sempre, metterà in riga i figli Angelo, Giovanni e Luca Galtieri.

Notizie utili. L’Hotel Aida si trova in via Flavio Gioia 25, la quota di partecipazione è stata fissata in 45 euro tutto compreso. (inclusi i vini della cena). Chi volesse aderire (i posti sono limitati per le regole sanitarie) o avere informazioni può contattare l’hotel al numero 0182/644085