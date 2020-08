Pallavolo, Sergio Poggio torna in Liguria: giocherà nel Cus Genova

Savona. Prosegue la definizione della rosa della prima squadra del Cus Genova. Nel comparto degli schiacciatori ci sarà anche il giovane Sergio Poggio, che torna a giocare in Liguria dopo l’esperienza a Trento.

“Sono molto contento di venire al Cus e sono entusiasta di giocare nel ruolo di schiacciatore – commenta Sergio – mi aspetto di fare un campionato nella parte alta della classifica. È un gruppo giovane con individualità interessanti e penso che la motivazione sarà altissima”.

Classe 2000, di Savona, Sergio inizia la sua carriera pallavolistica con l’Albisola Pallavolo. Nel 2016 è premiato come giocatore Under 16 ligure più promettente. L’anno seguente la chiamata a Trento, dove, nel Trentino Volley, assapora anche la Nazionale Juniores oltre ai campionati di Serie C, Serie B e Serie A3, attraversando anche un importante cambio di ruolo, da opposto a schiacciatore.

“Quella appena trascorsa è stata una stagione fantastica – aggiunge -. Sicuramente per il girone di andata, peccato per la seconda parte dove si poteva fare meglio. Non vedo l’ora di ricominciare con il lavoro in palestra in questa nuova esperienza in biancorosso”.