Pallavolo, il Vbc Savona apre al settore maschile

Savona. Grandi novità per il Vbc Savona in vista dell’ormai imminente stagione sportiva 2020/2021. Ad illustrare il nuovo progetto del sodalizio biancorosso è coach Giordano Siccardi.

Siccardi, che è anche docente federale della Fipav, spiega: “Il Vbc, per la prima volta, apre il settore maschile: una prima squadra che farà la Serie D, una Prima Divisione fatta di ragazzi giovani e una Under 19, sperando anche che i ragazzini più piccoli si avvicinino al nostro sport”.

“Non sarò solo – prosegue Siccardi -. Con me ci sarà Luciano Mondelli che si occuperà con me della prima squadra e in particolare si occuperà del settore giovanile”.

“Il progetto del Vbc Savona è quello di implementare il settore maschile. Dal punto di vista sportivo la nostra Serie D ha l’obiettivo di fare bene in questo campionato e di provare a vincere per andare in Serie C. La nostra Prima Divisione sarà invece la fucina dei nostri talenti, che poi dovranno andare in prima squadra – conclude -. Un progetto molto interessante”.