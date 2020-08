Pallavolo Carcare: ecco il gruppo a disposizione di Marco Oddera

Carcare. La Pallavolo Carcare si appresta ad affrontare la seconda stagione consecutiva in Serie B2.

Un’annata anomala, sulla quale pende un punto interrogativo. A causa delle varie restrizioni da protocollo anti CoViD, non è infatti ancora noto quando e come si potrà ripartire.

Lascia con dispiacere la palleggiatrice Simona Marchese. Altre quattro ragazze ritornano inoltre da fine prestito alle rispettive squadre di appartenenza.

Al palleggio rientro dopo quattro anni nelle file carcaresi di Michela Zunino. Giada Gulisano nel ruolo di banda e Rebecca Cafagno, proveniente da Albenga, come libero. Valentina Taricco si aggiungerà invece alla batteria dei centrali.

Altra novità è quindi rappresentata da Greta Filippini, promettente ragazza la quale, oltre a rappresentare l’Italia nelle nazionali Under-17 di beach volley, si dividerà tra prima squadra e la giovanili ad Albisola.

Il Torneo internazionale, organizzato annualmente dalla stessa Pallavolo Carcare, probabilmente in questa edizione non si terrà.

La competizione della B2 si profila invece a dodici squadre, con un girone in più e un lotto di ben 4 retrocessioni. Un tale format renderà oltremodo agguerita la lotta per la salvezza, obiettivo dichiarato della società valligiana. Il presidente responsabile Michele Lorenzo:

“Ce la metteremo tutta, non è solo una velleità. Sarà in aggiunta importante fare anche crescere in casa le nostre giocatrici con le leve giovanili, visto il problema palesatosi nelle ultime stagioni di un mancato ricambio generazione”.

Il numero uno della Pallavolo Carcare ringrazia gli sponsor e le sempre proficue collaborazioni con le altre società del territorio.

Oltre alle donne un occhio di riguardo è rivolto pure al settore maschile, avendo iscritto due formazioni al campionato di Prima Divisione. La “squadra A”, sarà dedicata ai giovani. Quella “B” riservata ai veterani.

La Pallavolo Carcare parteciperà inoltre a tutti i campionati territoriali, dalla Prima Divisione a scendere.

Seguono i nomi della rosa e lo staff completo:

Palleggio:

Zunino Michela

Rossi Valentina

Bande/opposti:

Raviolo Selene

Gulisano Giada

Cafagno Arianna

Filippini Greta

Cerrato Daniela

Bellandi Matilde

Centrali:

Giordani Silvia

Masi Giulia

Taricco Francesca

Liberi:

Torresan Elisa

Moraglio Giorgia

Cafagno Rebecca

Staff:

Presidente: Lorenzo Michele

Allenatore: Oddera Marco

Vice allenatore: Battistini Alberto

Scoutman: Donaggio Giovanni

Assistente: Loi Danilo