Pallapugno, lutto per la morte di Franco Bogliacino

Pontinvrea. La pallapugno savonese è in lutto: è morto Franco Bogliacino.

Bogliacino, nella sua carriera, aveva raggiunto anche la massima categoria. Aveva 57 anni, ma ancora nel 2012 aveva calcato i campi di gioco con il Pontinvrea, squadra del quale era presidente, contribuendo alla vittoria in Coppa Italia e ad una stagione ai vertici della Serie C2.

Aveva iniziato a giocare nel 1976 con le giovanili della Spec Cengio esordendo, all’età di 18 anni, nella massima serie. Il suo ruolo era centrale; in carriera ha disputato per quattro stagioni la Serie A, per tre la Serie B, per undici la Serie C1, per nove la Serie C2. Partecipava anche ai tornei di pantalera e al Torneo dei Paesi. Il Comitato provinciale Fipap lo aveva premiato con una targa alla carriera nel 2012.

Era consulente finanziario dell’agenzia Fiditalia di Savona ed era socio della sezione Lions Club Savona Torretta. Franco Bogliacino lascia la compagna Barbara ed i figli. I funerali si sono svolti ieri mattina a Castelletto Uzzone.