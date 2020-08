Pallanuoto, riparte il settore giovanile della Rari Nantes Savona: il programma degli allenamenti

Savona. La Rari Nantes Savona comunica che gli allenamenti del settore giovanile della pallanuoto riprenderanno a partire da lunedì 14 settembre 2020, nella piscina Zanelli di corso Colombo.

Ovviamente la ripresa dell’attività è, come sempre, subordinata agli eventuali provvedimenti e normative anti Covid che potrà intraprendere il Governo.

Inoltre, gli orari potranno subire variazioni a seguito dei calendari scolastici che, al momento, non sono ancora stati resi noti.

Per quanto riguarda la composizione dei gruppi, la Federazione Italiana Nuoto, a seguito della sospensione causata dal Covid, ha deciso di congelare le categorie per la stagione 2020/2021. Pertanto i gruppi resteranno invariati rispetto alla scorsa stagione sportiva.

La denominazione dei gruppi sarà, quindi, la seguente: Under 20 (20 e 19 anni, nati nel 2001 e 2002); Under 18 (18 e 17 anni, nati nel 2003 e 2004); Under 16 (16 e 15 anni, nati nel 2005 e 2006); Under 14 (14, 13, 12, 11 e 10 anni, nati nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); seniores (21 anni ed oltre, nati nel 2000 e precedenti).

Tutto ciò premesso, di seguito, si rendono noti gli orari della prima settimana, dal 14 al 19 settembre, che ribadiamo potranno essere suscettibili di variazioni.

Lunedì 14 settembre

Piscina da 50 metri

11,00 – 13,00 prima squadra (campo da 25 metri)

(dalle 14,30 alle 18,30 il campo è da 20 metri)

14,30 – 16,00 Ragazzi

16,00 – 17,30 Esordienti

17,15 – 18,45 palestra prima squadra

17,30 – 18,45 Esordienti 2009 / 2014

(dalle 18,45 alle 20,30 il campo è da 25 metri)

18,45 – 20,30 prima squadra

(dalle 20,30 alle 22,00 il campo è da 30 metri)

19,30 – 20,30 palestra prima squadra

20,30 – 22,00 Junior più Allievi

Martedì 15 settembre

Piscina da 50 metri

(dalle 14,30 alle 18,30 il campo è da 20 metri)

14,30 – 16,30 Esordienti

16,30 – 18,30 Esordienti 2009 / 2014

(dalle 18,30 alle 22,00 il campo è da 25 metri)

18,30 – 20,30 prima squadra

20,30 – 22,00 Ragazzi

20,30 – 22,00 Uisp

Mercoledì 16 settembre

Piscina da 50 metri

11,00 – 13,00 prima squadra (campo da 25 metri)

(dalle 14,30 alle 18,30 il campo è da 20 metri)

14,30 – 15,30 Pallanuoto x Passione

14,30 – 15,30 palestra Junior più Allievi

15,30 – 17,00 Junior più Allievi

17,00 – 18,30 Esordienti 2009 / 2014

17,00 – 18,30 palestra prima squadra

(dalle 18,30 alle 20,30 il campo è da 30 metri)

18,30 – 20,15 prima squadra

(dalle 20,30 alle 22,00 il campo è da 25 metri)

20,15 – 22,00 Ragazzi

Giovedì 17 settembre

Piscina da 50 metri

(dalle 14,00 alle 16,00 il campo è da 30 metri)

14,00 – 16,00 prima squadra

(dalle 16,00 alle 18,30 il campo è da 20 metri)

16,00 – 17,30 Ragazzi

17,30 – 19,00 Esordienti 2009 / 2014

(dalle 18,30 alle 20,30 il campo è da 25 metri)

19,00 – 20,30 Esordienti

(dalle 20,30 alle 22,00 il campo è da 30 metri)

20,30 – 22,00 Junior più Allievi

Venerdì 18 settembre

Piscina da 50 metri

11,00 – 13,00 prima squadra (campo da 25 metri)

(dalle 14,30 alle 18,45 il campo è da 20 metri)

14,30 – 16,00 Esordienti

14,30 – 16,30 Junior più Allievi

16,30 – 18,30 Ragazzi

17,00 – 18,30 palestra prima squadra

(dalle 18,45 alle 22,00 il campo è da 25 metri)

18,45 – 20,15 prima squadra

20,30 – 22,00 Uisp

Sabato 19 settembre

Piscina da 50 metri

(dalle 13,00 il campo è da 30 metri)

13,00 – 15,00 Junior più Allievi

13,00 – 15,00 Esordienti

13,30 – 14,30 Pallanuoto x Passione (retro)

14,30 – 16,30 Esordienti 2009 / 2014 (retro)

15,00 – 17,00 prima squadra