Olio e vino, tutto pronto per la cena speciale in 88 ristoranti della Liguria

Regione. “A tavola con i prodotti di Liguria – serata dedicata ai sapori liguri”. Si terrà domani sera, giovedì 6 agosto, la cena dedicata alle eccellenze di olio e vini della Liguria. Prevista in 88 ristoranti aderenti e ideata dall’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Camere di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Ais, Fisar, Assaggiatori dell’olio ligure, Enoteca Regionale della Liguria, Consorzio Olio Dop Riviera Ligure, Coldiretti e Confagricoltura.

“In questi giorni abbiamo registrato molte prenotazioni e sono soddisfatto – spiega l’assessore Mai -. La mia idea di una cena dove, attraverso i nostri professionisti, si potessero gustare i vini e i prodotti olivicoli liguri ha riscosso un buon gradimento”.

“Sono convito che quello di domani potrà rappresentare un vero e proprio viaggio pieno di emozioni e scoperte. Si potrà comprendere il lavoro e la passione che si racchiudono dentro i nostri vini e i nostri oli. Infatti sarà possibile usufruire dei consigli preziosi dei nostri sommelier circa i vino liguri da abbinare ai piatti scelti”.

“Invito chi non lo avesse ancora fatto, a prenotare in uno dei ristoranti aderenti. L’adesione è stata così ampia da poter garantire un’offerta capillare in tutta la regione”.