Nuovo ponte di Genova, la Cisl: “Un pensiero alle vittime e ai lavoratori”

Genova. Le vittime e i lavoratori che hanno contribuito a realizzarlo o che hanno subito le conseguenze del suo crollo. Sono queste le figure che, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, vuole ricordare la Cisl ligure.

“Nuovo ponte, in questo giorno sono due i soggetti che vogliamo ricordare – dice Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria – In primo luogo le vittime. Niente può far dimenticare nemmeno per un minuto la loro tragica morte e il dolore dei loro cari. Auspichiamo che l’iter giudiziario si chiuda con colpevoli certi e punizioni giuste, che ricordino anche a chi lo avesse dimenticato il valore della vita umana”.

“La Cisl vuole oggi ricordare anche i lavoratori – prosegue Maestripieri – Quelli del nuovo ponte, ma anche i tanti che a causa delle conseguenze del crollo hanno perso il lavoro e sono in difficoltà. La speranza è che questo ponte, insieme alle infrastrutture che chiediamo da sempre, riporti i posti di lavoro che quello vecchio ha cancellato”.