Nuova illuminazione, aperture straordinarie e visite notturne: tante occasioni per ammirare la bellezza delle Grotte di Borgio

Borgio Verezzi. Le Grotte di Borgio Verezzi sono un patrimonio inestimabile sia del nostro comprensorio che della regione Liguria, per bellezza, importanza, unicità e caratteristiche geologico-minerali. Proprio in quest’ottica proseguono le iniziative messe in campo dalla Cooperativa Arcadia per promuovere il sito naturalistico.

Dopo il successo nelle festività natalizie, solo nel periodo compreso tra il 6 ed il 31 agosto, sarà allestita una illuminazione straordinaria dedicata ai punti particolarmente spettacolari del percorso ipogeo, con lo scopo di sottolinearne la bellezza ed enfatizzarne i colori, che rendono le grotte di Borgio Verezzi le più colorate d’Italia. Le caratteristiche dei vari minerali saranno quindi ulteriormente esaltate da un’illuminazione studiata appositamente, ma che potrà essere utilizzata per un breve periodo al fine di non rovinare il delicato equilibrio di questo mondo sotterraneo.

Oltre a questa iniziativa è stato anche stilato un orario di apertura straordinario che prevede un ulteriore turno di visita alle 18 (ingressi alle 9.30, 10.30, 11.30, 15, 16, 17, 18) per compensare la necessità di visite contingentate e dare a tutti la possibilità di godere del tour guidato.

Rimangono attive l’apertura straordinaria del lunedì, con orario pieno, e l’apertura serale del mercoledì sera alle 21, denominata “Grotte di Notte”.

“Abbiamo cercato di ampliare il più possibile l’orario di visita, mantenendo così sia gli standard elevati di sicurezza che l’opportunità per più visitatori di godere della bellezza della Grotta – dichiarano dalla Cooperativa Arcadia, attuale gestore del sito – e abbiamo deciso di riproporre l’illuminazione straordinaria, dopo il successo nel periodo natalizio, in questo momento di afflusso turistico, per porre ancor di più l’attenzione sull’eccezionalità della bellezza delle Grotte”.

Per maggiori informazioni e per essere sempre aggiornati sulle iniziative si possono seguire i profili social (Facebook, Instagram e Twitter) “Grotte di Borgio Verezzi”.