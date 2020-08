Nuoto sincronizzato, Savona pronta ad ospitare i campionati assoluti estivi

Savona. La piscina olimpica Zanelli di corso Colombo a Savona sarà il teatro della ripresa agonistica del nuoto sincronizzato.

Nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 agosto sono in programma nella città ligure i campionati assoluti estivi in cui saranno disputate le seguenti gare: Libero Combinato (un esercizio), Solo libero (due esercizi), Duo libero (due esercizi), Duo misto (un esercizio).

Scadute le iscrizioni: saranno in gara 140 atleti in rappresentanza di 20 società in tutta Italia. Ventitrè i competitor nel Solo e Duo, undici i liberi combinati mentre addirittura sette i Duo misti (due in più degli ultimi assoluti invernali), con l’inserimento delle coppie miste del Centro Nuoto Copparoni, dall’Emilia, e dell’H Sport dalla Toscana.

Tanta curiosità per la prova delle padrone di casa dalla Rari Nantes Savona e Marina Militare, Linda Cerruti e Costanza Ferro (nella foto), doppio bronzo agli Europei di Glasgow 2018 e medaglie d’argento alle finali di World Series a Budapest 2019 nel tecnico e libero e ai campionati del mondo a Gwangiu 2019 con le compagne di squadra negli highlight, che tireranno il gruppone della nazionale al completo con le proprie società.

Di seguito il programma delle gare.

Venerdì 7 agosto

ore 10,00 Solo

ore 18,00 Combinato

Sabato 8 agosto

ore 10.00 Duo e Duo Misto

ore 16,30 finale Solo

ore 19,00 finale Combinato

Domenica 9 agosto

ore 11,00

finale Duo e Duo Misto