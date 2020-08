Nuoto di fondo: l’Amatori Nuoto Savona presente al campionato italiano assoluto

Dopo qualche anno l’Amatori Nuoto Savona ritorna a partecipare al Campionato Italiano Assoluto Nuoto di Fondo in Acque Libere, che si terrà a Piombino dal 18 al 21 agosto, presenti 60 società sportive e 9 rappresentative nazionali estere per un totale di 215 nuotatori. L’atleta juniores Marco PUGLIARO, infatti, si è qualificato per gareggiare nella prova di Mezzofondo sulla distanza di 2,5 km.

L’atleta è allenato da Nicole CIRILLO, già membro della Nazionale Italiana Nuoto di Fondo negli anni 2009/2014, con una notevole esperienza in gare internazionali, sia a livello europeo che mondiale.

Nei giorni scorsi, inoltre, si sono concluse in tutta Italia le gare del Campionato Italiano di Categoria su base regionale con classifica a distanza, iniziativa federale rivolta agli atleti di categoria ragazzi, juniores, cadetti e seniores. Terminate le manifestazioni regionali è stata stilata la graduatoria dei tempi ottenuti in vasca da 50 metri per la stagione agonistica 2019/20.

Nonostante il periodo travagliato a causa della nota pandemia, che non ha consentito allenamenti regolari, alcuni atleti dell’Amatori sono emersi nelle graduatorie nazionali grazie ai tempi ottenuti:

• Categoria Ragazzi, 1° anno Femmine (classe 2007): VULPETTI Letizia undicesima nei 200 dorso, quarantesima nei 200 rana

• Categoria Ragazzi, 3° anno Maschi (classe 2004): COSTA Francesco dodicesimo nei 400 misti, ventitreesimo nei 200 rana

• Categoria Juniores, 1° anno Maschi (classe 2003): PUGLIARO Lorenzo trentacinquesimo nei 200 farfalla

• Categoria Juniores, 1° anno Maschi (classe 2003): PUGLIARO Marco quindicesimo nei 5000 stile libero

• Categoria Cadetti, 1° anno Maschi (classe 2001): MESTURINI Alessandro ventunesimo nei 200 dorso, ventottesimo nei 100 dorso