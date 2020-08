“Noi per Savona”: “Claudia Rossi e Giacomo Buscaglia candidati con ‘Linea Condivisa’ per Sansa”

Savona. Il Gruppo Consiliare “Noi per Savona”, che nei giorni scorsi ha dichiarato il suo convinto sostegno a Ferruccio Sansa quale presidente della Regione Liguria, ha palesato l’intenzione di partecipare direttamente alla campagna elettorale per le regionali 2020, presentando due suoi candidati nella Lista di “Linea condivisa – Sinistra per Sansa”.

“Con il Capogruppo Gianni Pastorino, – hanno spiegato da Noi per Savona, – abbiamo lavorato più volte negli ultimi anni su numerosi temi legati alla Città e ai suoi problemi. Si è perciò deciso di presentare, in questa tornata elettorale così importante, due giovani che emergono, ciascuno nel proprio ambito professionale, per competenza e per serietà. Si tratta di Claudia Rossi e di Giacomo Buscaglia”.

Claudia Rossi, 43 anni, è sposata con un appartenente alle FFOO, ha una bambina di 8 anni e vive a Savona. Laureata in Giurisprudenza, consulente in proprietà industriale, lavora presso l’Università degli Studi di Genova (Area Internazionalizzazione, Ricerca e Terza missione). E’ membro della RSU dell’Università (FLC CGIL) e sostiene un progetto scolastico in Africa.

Giacomo Buscaglia, avvocato, ha 51 anni. Sposato, ha due figlie e vive a Savona. E’ docente di Diritto ed Economia politica presso l’Istituto Boselli- Alberti di Savona. E’ consigliere del Consiglio distrettuale di Disciplina degli Avvocati della Corte di Appello di Genova. E’ consigliere del CdA delle Opere Sociali di Savona e volontario Caritas.