Niente Frecce Tricolori, Alassio e Imperia cancellate dal calendario

Alassio. Niente Air Show delle Frecce Tricolori ad Alassio e Imperia (leggi qui). “Non è ancora del tutto ufficiale”, ci ha tenuto a precisare il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri che mantiene ancora una “flebile speranza che qualcosa possa cambiare”.

Ma le due date rivierasche, rispettivamente 3 e 4 ottobre, sono già state cancellate dal calendario della Pan. Una decisione certo sofferta e che, in parte, era già nell’aria, complice l’emergenza Covid.

Il motivo dell’annullamento, infatti, sarebbe proprio l’impossibilità o comunque l’enorme difficoltà nel riuscire a non creare assembramenti per assistere allo show, che ha sempre però richiamato migliaia di persone.

Ma la speranza è l’ultima a morire, almeno per Galtieri, che, anche in caso di annullamento, ha comunque promesso che “lo show sarà recuperato nel 2021”.

“Purtroppo sembra si vada nella direzione dell’annullamento per questa edizione 2020, ma io continuo comunque a sperare. Come la Milano-Sanremo, si tratterebbe di un grosso contraccolpo per il nostro territorio, che speriamo di scongiurare. Se non ci dovessimo riuscire, recupereremo sicuramente l’Air Show il prossimo anno, nel 2021″, ha dichiarato il vicesindaco di Alassio.