“Missione Liguria”, tour del candidato presidente Sansa: oggi tappa a Sassello e Urbe

Sassello-Urbe. Tour odierno per il candidato alla presidenza di Regione Liguria Ferruccio Sansa nell’ambito della sua “Missione Liguria”.

Quest’oggi, previste anche tappe a Urbe e Sassello, dove Sansa ha parlato da Casa Ressia, rifugio appena inaugurato. Non senza risparmiare un attacco ai rivali.

“E poi ci si chiede perché la gente si allontana dall’entroterra – ha detto il candidato – o perché chiudono le ditte che operano sul territorio. La Liguria è al penultimo posto in Italia per i Piani di Sviluppo Rurale, siamo tra i più lenti come capacità di spesa anche se i comuni i progetti spesso li hanno e hanno pagato per farli”.