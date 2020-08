Il 30 agosto 1991 l’atleta statunitense Mike Powell realizzò il record del mondo di salto in lungo. Anche questa domenica 30 agosto 2020 potremo ricordarla come una giornata da record, nel senso che sarà costellata di eventi grandi o piccoli che siano ma comunque unici, irripetibili e “firmati” da alcuni nomi importanti e conosciuti dagli appassionati.

Ad Albenga si svolgerà la sesta edizione di Fashion Party & Miss Pin Up, evento organizzato da Domenica Iemma e Timothy Oddera di Target con il patrocinio del Comune. Sarà una serata ricca di spettacolo: le sfilate di moda presenteranno i capi di abbigliamento della stagione autunno – inverno. Non mancheranno momenti di intrattenimento con vari ospiti e ci sarà anche una special guest: la cantante Alessia Cava.

La grande musica torna a Finale Ligure: domenica sera è in programma infatti un recital di concerti sacri con musiche di Duke Ellington per cinque voci e dieci strumenti, eseguite dall’Ensemble Riccardo Zegna. I concerti sacri di Duke Ellington sono un’opera importante e unica nel suo genere. Tre sono per big band, coro e voce solista, che a più riprese tra il 1966 e il 1974 furono commissionati al compositore americano da alcune chiese e istituzioni.

Spotorno saluta l’estate con la chiusura dell’ottava edizione di “Scienza Fantastica”. Nell’ultima serata della rassegna Paolo Attivissimo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e “cacciatore di bufale”, dopo una sua conferenza sul tema delle previsioni futuristiche, in qualità di presidente della giuria del premio letterario, svelerà il vincitore del premio Scienza Fantastica edizione 2020. Le opere in concorso sono tutte di ottima fattura e originali nei contenuti: solamente domenica sapremo chi salirà sul podio! E sempre domenica sarà reso pubblico il tema letterario per l’edizione 2021 di “Scienza Fantastica”.

Ultime ore di visite per l’installazione di Giacomo Lusso e Carlo Sipsz “Il Volo”. Dopo l’esposizione a Venezia nella prestigiosa mostra “Da Kandinsky a Botero”, durata un anno, la grande opera ceramica, composta da 48 pezzi, è tornata infatti eccezionalmente ad Albissola Marina. L’omonimo progetto nasce nei primi mesi del 2018 su invito di Donatella Avanzo, curatrice della mostra “Da Kandinsky a Botero” presso il trecentesco Palazzo Zaguri. A Lusso e Sipsz è stato proposto, ispirati da un arazzo di Capogrossi esposto in tale occasione, di ideare e produrre una unica grande opera ceramica che reinterpretasse in modo contemporaneo i segni tipici dell’artista romano.

Il Gruppo Adulti Scout di Varazze, su richiesta della famiglia Parodi, organizza un’escursione sul Monte Beigua in ricordo dei gemelli Enrico ed Emilio, che furono “giovani esploratori” agli inizi dello scoutismo varazzino sotto l’egida di Carlo Nocelli. L’invito a partecipare, in qualsiasi fase della giornata, è rivolto a tutti gli amanti della montagna. Emilio ed Enrico Parodi, recentemente scomparsi, erano un'”istituzione”, conosciuti per le loro imprese, specie per le salite al Beigua.