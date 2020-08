Millesimo. Due novità in casa Asd Millesimo Calcio, in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

La società valbormidese ha comunicato per la stagione 2020/2021 la collaborazione con il chinesiologo Antonio Tozzi.

Foto 2 di 2



“Antonio rappresenta un grande valore aggiunto per la nostra società – spiega la dirigenza giallorossa -. Seguirà la prima squadra ma sarà a disposizione anche di tutto il settore giovanile. Inoltre, per visite più approfondite, i nostri tesserati potranno vantare particolari convenzioni. Grazie Antonio per aver portato la tua competenza a disposizione del Millesimo”.

Sul fronte giocatori, il Millesimo ha ufficializza l’innesto in prima squadra del difensore Riccardo Schettini. Riccardo, millesimese, ex Bragno, Altarese e Olimpia Carcarese, l’anno scorso difendeva già i colori della formazione giallorossa di calcio a 5.