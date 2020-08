Liguria. Sulla Liguria bel tempo e temperature in ulteriore aumento. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 8 agosto, appunto, bel tempo ovunque. Qualche nube pomeridiana nelle aree interne senza conseguenze. Venti deboli da nord in mattinata, deboli meridionali nel pomeriggio. Mare calmo. Temperature in lieve e ulteriore aumento: saranno comprese sulla costa tra 20 e 34 gradi, nell’interno tra 13 e 32.

Domani, domenica 9 agosto, altra giornata stabile e soleggiata, qualche nube in più solo nel pomeriggio nelle aree interne senza conseguenze. Venti deboli, mare calmo e temperature in aumento nelle aree interne, stazionarie o in calo di qualche punto lungo la costa.

Lunedì 10 agosto da segnalare solo la possibilità di temporali di stagione nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale, invariato altrove. Temperature stazionarie, tassi di umidità in aumento.