Liguria. Il sistema depressionario che ci ha interessato nella giornata di lunedì è in continuo ma lento spostamento verso est, mentre da ovest si avvertono i primi segnali del rinforzo dell’alta pressione, che avverrà completamente da domani, giovedì 6 agosto. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 5 agosto, cielo generalmente sereno, con al più qualche passaggio innocuo di velature. Venti: al mattino ancora moderati o tesi da nord in indebolimento e rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mari: al mattino poco mosso sottocosta, mosso al largo. Moto ondoso in calo nel corso del pomeriggio. Temperature: stazionarie o in leggero aumento, comprese sulla costa tra 19 e 30 gradi, nell’interno tra 13 e 28.

Domani, giovedì 6 agosto, giornata stabile e soleggiata, qualche nube in più solo nel pomeriggio. Temperature in aumento.

Venerdì 7 agosto cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, specie nell’interno.