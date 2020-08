Liguria. Si allontana verso est la depressione che ha portato maltempo in questi ultimi giorni, tuttavia nella prima parte di questa settimana permane una circolazione ciclonica, con tempo atlantico generalmente variabile con qualche nota instabile, prima di una probabile rimonta anticiclonica. Ecco le previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 31 agosto, giornata variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Addensamenti più consistenti saranno presenti sul centro levante, con qualche rovescio non escluso nel corso della giornata, più probabile sul settore orientale e il rispettivo interno. Maggiori aperture invece sul ponente, specie lungo i litorali. In serata tendenza a miglioramento anche sui restanti settori. Venti da sud-sud ovest a levante, e da nord sul ponente. Tesi al mattino. Mare molto mosso. Temperature in calo comprese sulla costa tra 18 e 26 gradi, nell’interno tra 9 e 24.

Domani, martedì 1 settembre, ancora qualche nube sparsa, in un contesto in prevalenza soleggiato e mercoledì 2 settembre qualche nube mattutina, con tendenza a miglioramento nel corso della giornata e ritorno di condizioni stabili.