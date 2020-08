Liguria. La perturbazione nordatlantica fa il suo ingresso nel Mediterraneo con il suo carico di piogge e temporali. Peggioramento del tempo durante tutto il weekend con fenomeni anche molto violenti.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 29 agosto avremo una mattinata con presenza di nubi compatte su tutta la regione. Già dalle prime ore della giornata alcuni rovesci interesseranno l’area compresa tra arenzanese e valpolcevera, veloce peggioramento delle condizioni del tempo dopo l’alba, con formazione di temporali orografici molto intensi, non sono escluse grandinate. Dal pomeriggio traslazione dei fenomeni a levante con formazione di temporali orografici sull’estremo levante e rovesci intermittenti altrove. In serata nuovi fenomeni temporaleschi in risalita dal mare sul settore centrale. Asciutto sull’imperiese zone interne del ponente.

Venti forti da sud est sul centro levante al mattino. Rotazione da sud ovest a partire dalla serata, con rinforzi in mare aperto. Mare generalmente molto mosso per onda da sud est. Rotazione da sud ovest dopo la mezzanotte con moto ondoso in ulteriore aumento. Temperature in lieve calo: sulla costa minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 23 e 26 gradi; all’interno minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 19 e 24 gradi.

Domenica 30 agosto avremo tempo poco nuvoloso sul ponente ligure, piogge e temporali interesseranno a fasi alterne il centro levante, risultando più intensi dal promontorio di Portofino verso est. Migliora ovunque in tarda serata.

Venti forti da sud ovest, con rinforzi al largo. Mare agitato con onde sino a 4-5 metri sul levante ligure. Temperature in calo.

Infine, lunedì 31 agosto tempo spiccatamente atlantico con cielo limpido contornato dal passaggio di grossi cumuli da sud verso nord. Non si escludono locali piovaschi. Ventilazione a rotazione ciclonica. Mare agitato al mattino ma con moto ondoso in scaduta.