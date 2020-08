Liguria. Domenica nuvolosa in Liguria, ma disagio moderato per afa lungo le coste. Al mattino nuvolosità di tipo basso sul settore costiero centrale, cieli in prevalenza poco nuvolosi sui versanti padani ed estremi della regione.

Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi Liguri e vette di Trebbia e Aveto; alternanza tra sole ed annuvolamenti lungo l’intera fascia costiera.

Venti: al mattino deboli da sud-est sul centro-levante e da est/nord-est altrove; nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo; tassi di umidità su valori medio-alti lungo la fascia costiera con conseguente disagio fisiologico per afa. Costa: min 19/23°C, max 26/30°C; Interno: min 12/18°C, max 24/30°C