Meteo: caldo e afa, ma possibili piogge sui rilievi. Lunedì rischio temporali

Liguria. Al mattino cieli in prevalenza sereni, ma nel corso del pomeriggio prenderà piede la consueta attività cumuliforme sui rilievi, che potrà sfociare in qualche breve piovasco o rovescio sulle aree confinali. In serata instabilità in aumento, con possibili fenomeni temporaleschi in arrivo da ovest/nord-ovest.

Situazione secondo Limet: l’alta pressione batte temporaneamente in ritirata per l’arrivo di una saccatura che all’inizio della prossima settimana recherà diffusi temporali sul nord-Italia e sulla Liguria. Seguirà un marcato calo termico.

Avvisi: Ancora marcato disagio fisiologico per caldo afoso. Adottare gli opportuni comportamenti di autoprotezione: limitare le attività all’aria aperta durante le ore centrali e bere molta acqua.

Venti: Meridionali, deboli, a regime di brezza lungo le coste, moderati sui versanti padani (marin bianco). In serata rotazione a nord a partire da ponente. Mari: Generalmente poco mossi, sia sotto-costa che a largo. Moto ondoso in aumento dalla serata, specie a levante.

Temperature: In calo sui rilievi, specie dalla sera.

Costa: min +22/26°C, max +28/32°C

Interno: min +12/22°C, max +27/33°C.