Liguria. Il passaggio di una goccia fredda in quota potrà determinare qualche rovescio nella mattinata di venerdì sul settore centrale, a seguire nuvolosità sparsa ma con locale instabilità relegata ai rilievi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 14 agosto 2020

Avvisi: disagio per afa lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: in mattinata possibili rovesci anche a carattere temporalesco tra la Val Varenna e il Genovesato occidentale, sul resto del settore centrale nuvolosità di tipo medio-basso, mentre sugli estremi della regione troveremo ampie schiarite.

Nel corso del pomeriggio qualche temporale potrà interessare le Alpi Liguri e le vette di Trebbia e Aveto; ampie schiarite altrove.

Venti: al mattino deboli da sud-est sul centro-levante e da est/nord-est altrove; nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie; tassi di umidità su valori elevati lungo la fascia costiera con conseguente marcato disagio fisiologico per afa.

Costa: min 20/24°C, max 28/31°C

Interno: min 13/19°C, max 26/32°C

Previsioni valide per: sabato 15 agosto 2020

Avvisi: disagio moderato per afa, specialmente lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare ed a tratti compatta. Nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di qualche rovescio su Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: generalmente stazionarie.

Tendenza per: domenica 16 agosto 2020

Nel corso della giornata aumento della nuvolosità a partire da ovest. Temperature stazionarie.