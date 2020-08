Merce contraffatta a Noli, sequestri e denunce

Noli. Nell’ambito delle azioni di contrasto al commercio abusivo su area pubblica poste in essere dal comando della polizia locale di Spotorno, in attuazione del progetto “Spiagge Sicure 2020”, sono stati predisposti durante questa stagione estiva mirati servizi volti alla prevenzione e repressione delle violazioni amministrative e penali in materia di commercio abusivo ambulante.

Le attività poste in essere dagli operatori hanno condotto al sequestro di cospicui quantitativi di merce posta in vendita in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa e di merce recante marchio contraffatto. Nello specifico: sono stati sottoposti a sequestro amministrativo beni per un valore presunto pari ad euro 3.500, posti in vendita da soggetti privi della prevista autorizzazione amministrativa (428 pezzi); sono stati sottoposti a sequestro penale, rinvenuti abbandonati da un soggetto che ha eluso il controllo 173 oggetti contraffatti di valore stimato pari a circa 5.000 euro; inoltre, sono state notificate alla Procura savonese due denunce penali per il reato di commercio abusivo.

In particolare, nella giornata del 26 agosto, è stata ritrovata merce contraffatta abbandonata da un soggetto che, per eludere il controllo, si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Gli oggetti rinvenuti, borse, giubbotti e maglie recavano, marchi prestigiosi.