Matteo Salvini in visita nel savonese: il primo settembre tappa a Savona e Cairo

Savona-Cairo. Il segretario della Lega Matteo Salvini torna nel savonese. Dopo essere stato nel comprensorio albenganese nelle scorse settimane (qui trovi l’intervista esclusiva di IVG.it), tornerà martedì primo settembre.

Due la tappe: Cairo Montenotte e Savona. Al mattino, a partire dalle 10, si svolgerà una visita presso la scuola penitenziaria di Cairo, in via XXV Aprile, e, a seguire, alle 11, sarà inaugurato il point della Lega in via Roma.

All’ora di pranzo, il “trasloco” a Savona. Si partirà, infatti, alle 12,30, con l’inaugurazione di un altro point della Lega, in via dei Mille. Alle 13, è previsto l’incontro pubblico con la cittadinanza in piazza Sisto IV.

Nel pomeriggio, infine, triplo appuntamento a Genova: sopralluogo Begato (ore 15,30) in via Maritano; gazebo Lega (ore 16:15) in via Napoli; incontro pubblico (ore 19:30) in piazza Matteotti.