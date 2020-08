Matteo Salvini in visita nel savonese, domani tappe a Savona e Cairo

Savona-Cairo. Il segretario della Lega Matteo Salvini torna nel savonese. Dopo essere stato nel comprensorio albenganese nelle scorse settimane (qui trovi l’intervista esclusiva di IVG.it), tornerà nella nostra provincia domani, martedì primo settembre.

Due la tappe: Cairo Montenotte e Savona. Al mattino, a partire dalle 10, si svolgerà una visita presso la scuola penitenziaria di Cairo, in via XXV Aprile, e, a seguire, alle 11, sarà inaugurato il point della Lega in via Roma.

All’ora di pranzo, il “trasloco” a Savona. Si partirà, infatti, alle 12,30, con l’inaugurazione di un altro point della Lega, in via dei Mille. Alle 13, è previsto l’incontro pubblico con la cittadinanza in piazza Sisto IV.

Nel pomeriggio, infine, triplo appuntamento a Genova: sopralluogo Begato (ore 15,30) in via Maritano; gazebo Lega (ore 16:15) in via Napoli; incontro pubblico (ore 19:30) in piazza Matteotti.