Mare di Agrumi, Zunato: “Savona capofila del progetto, fondamentale per valorizzare il nostro territorio”

Savona. Questa mattina la giunta comunale di Savona ha deliberato l’adesione al quinto avviso del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo, in continuità con le azioni avviate nel primo progetto. A renderlo noto è l’assessore allo sviluppo economico Maria Zunato.

“Scopo del parternariato – spiega – è fare sistema per valorizzare i territori affacciati sul nord del Mediterraneo ed uniti da una grande vocazione agrituristica nonchè, nel merito, da agrumi particolari che hanno inciso nella cultura gastronomica e nella storia del luogo delineandone l’identità, come nel caso del chinotto di Savona. Il progetto ‘Mare di Agrumi’ ha quindi individuato alcuni pilastri sui quali sviluppare attività funzionali e strettamente complementari a quanto già realizzato nel progetto di origine: il marchio turistico ed i living lab per la promozione degli agrumi”.

“Nello specifico – aggiunge Zunato – ci si propone di: promuovere, mediante marketing territoriale, il potenziamento del marchio ‘Mare di Agrumi’ quale volano sia di turismo sostenibile e di coesione tra i litorali e le zone rurali, sia di una domanda più consapevole riguardo a prodotti di qualità, a filiera corta e controllata; favorire l’implementazioone dei living lab nell’area transfrontaliera, tramite l’ampiamento di quelli già realizzati od il recupero di aree agricole abbandonate per la riconversione in agrumeti; trasferire a microimprese e pmi del territorio oggetto dell’accordo, esperienze e buone pratiche di coltivazione degli agrumi caratteristici del nostro territorio, promuovendo sinergie tra operatori.”

“Al Comune di Savona, quale partner capofila del progetto, è stato assegnato uno stanziamento di 152 mila euro che, in collaborazione col CeRSAA, serviranno proprio per: il recupero e l’adattamento di aree da convertire in agrumeti; l’avvio delle procedure per l’assegnazione ad un gestore agricolo; nonchè l’utilizzo dell’area a fini agrituristici e didattici. Crediamo molto in questo progetto – conclude l’assessore Zunato – perchè quando si parla di promozione di un territorio, si deve allargare il focus dell’azione stimolando e creando sinergie che partano dal territorio stesso e lo travalichino, affinchè siano i fatti a portare slancio economico.”