Maltempo, prolungata l’allerta meteo per piogge e temporali sulla Liguria

Liguria. Dopo i forti temporali di questa mattina Arpal ha aggiornato l’allerta per piogge diffuse e temporali.

Sul centro-levante ligure (bacini piccoli e medi delle zone B, C ed E) sarà allerta Arancione fino alle 11 di domani, domenica 30 agosto, poi gialla fino alle 13. Sul ponente ligure (bacini piccoli e medi della zona A) sarà gialla fino alle 8 di domani, domenica 30 agosto. Sull’interno di centro ponente ligure (bacini piccoli e medi della zona D) sarà arancione fino alle 18 di oggi, sabato 29 agosto, poi gialla fino alle 8 di domani, domenica 30 agosto.

Per quanto i bacini grandi, sulla zona A il livello di allarme è verde; all’interno del centro-Ponente (zona D) sarà allerta gialla fino alle 18 di oggi; sul levante (zone C ed E) sarà gialla fino alle 13 di domani.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Nella giornata odierna, che ha visto la struttura temporalesca più intensa interessare prima l’alta Val d’Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6 millimetri in un’ora), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.8 millimetri in un’ora, 18.6 millimetri in 5 minuti), non cambia lo scenario.

Continua per buona parte del pomeriggio l’avvezione di aria umida, con la possibilità che si accendano altri temporali forti, organizzati e persistenti. Avremo una tregua delle precipitazioni prima di una nuova intensificazione in corrispondenza dell’approssimarsi e del passaggio del fronte vero e proprio, che sulla Liguria avverrà nottetempo.

Assisteremo a precipitazioni diffuse, con la possibilità di nuovi forti temporali, anche accompagnati da grandine: l’aria in arrivo sarà più fredda, e la maggiore differenza di temperatura accentuerà l’instabilità.

Dalla mattinata, deciso miglioramento in estensione da ponente verso levante, con il ritorno del sole per buona parte della giornata; non mancheranno tuttavia possibili nuovi temporali dal pomeriggio. Attenzione al mare, che crescerà fino a mareggiata su tutta la costa, e ai venti

Ecco l’avviso meteorologico con la descrizione dei fenomeni più significativi previsti.

Oggi sabato 29 agosto una perturbazione attraversa la Liguria e porta piogge diffuse sul centro-Levante con cumulate significative su B e E, elevate su C. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni forti su tutte le zone, anche organizzati e persistenti su B, C, D ed E. Venti a 50-60 chilometri orari da Sud-Est su B, C ed E con raffiche e locali rinforzi sui crinali.

Domani domenica 30 agosto nella notte maltempo con piogge moderate su D, forti su B, C ed E, dove i quantitativi cumulati raggiungeranno valori significativi o elevati. Su tutte le zone possibili temporali forti ed organizzati, a carattere stazionario e persistente su B, C ed E. Rapido esaurimento delle precipitazioni da Ponente in mattinata in un contesto di residua instabilità con rovesci al più moderati. Venti da sud-ovest fino a 50- 60 chilometri orari su B, C ed E, localmente su D; fino a 70-80 chilometri orari su A con rinforzi e raffiche sui capi esposti e sui crinali; mareggiata da sud-ovest su tutte le coste.

Dopodomani lunedì 31 agosto permangono condizioni di instabilità con possibili rovesci anche moderati. Mare localmente agitato su C nelle prime ore del giorno, in calo.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.