Maltempo e allerte meteo, Sasso Del Verme: “Un plauso ai volontari, completare lavori di messa in sicurezza”

Ponente. “Nelle giornate segnate da maltempo e allerte meteo, vorrei fare un plauso ai volontari, che sono sempre operativi con qualsiasi condizione meteorologica e in ogni avversità, per aiutare i cittadini e intervenire sul territorio qualora necessario”.

Così Roberto Sasso Del Verme, candidato consigliere alle elezioni regionali nella lista Lega, commenta il lavoro dei volontari.

E sui danni legati al maltempo: “Ci sono ancora tanti interventi da ultimare e zone da mettere in sicurezza per evitare che famiglie intere restino isolate. In questi anni anche la costa è stata interessata da violente mareggiate che hanno messo in ginocchio intere attività”.

“Ringrazio quindi tutti i volontari della protezione civile, dell’Anpas, dell’Antincendio boschivo e in generale ogni persona che si mette al servizio del prossimo”.

“È un onore far parte di questo mondo e credo sia importante tutelare anche a livello regionale le associazioni di volontariato. La Liguria ha spesso avuto bisogno di un ingente dispiegamento di forze sul campo e i volontari sono una risorsa insostituibile del territorio” conclude il candidato Sasso Del Verme.