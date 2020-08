Borghetto Santo Spirito. Gli hanno salvato la vita praticando un massaggio cardiaco, lo hanno rianimato prima dell’arrivo dei sanitari. Protagonisti due bagnini di Borghetto Santo Spirito, Pino Povero dei bagni Irene e Marco Sorrentino dei bagni Milly, che si sono subito attivati per le operazioni di soccorso.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando intorno alle 12.45 un signore di 59 anni che stava camminando con la moglie sulla battigia si è improvvisamente accasciato sul litorale. L’uomo si trovava nella spiaggia libera vicina al Circolo Nautico 3 Miglia.

Foto 2 di 2



Il 59enne non dava alcun segno di vita, privo di sensi: entrambi i bagnini si sono subito prestati per il massaggio cardiaco. Dopo ripetuti tentativi il signore ha iniziato a riprendersi e respirare, anche se a fatica.

Il soccorso è proseguito con l’utilizzo di una bombola d’ossigeno, monitorato fino all’arrivo dell’automedica del 118 e dell’ambulanza. Il paziente non era ancora del tutto cosciente, ma è stato salvato in tempo: ora si trova ricoverato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso a seguito del malore.