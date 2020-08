Mallare. Soccorsi in atto a Mallare, nei boschi in località Bresca, per un taglialegna ferito. Secondo le primissime informazioni avrebbe riportato traumi a livello facciale, addominale e toracico.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. A rendere complicate le operazioni di soccorso il fatto che nella zona non ci sia copertura telefonica.

E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. Per l’uomo è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Quanto alla dinamica dell’accaduto, stando a quanto riferito, pare che il taglialegna sia rimasto schiacchiato dal tronco che stava tagliando, ma sono in corso ulteriori accertamenti sull’infortunio.