Lutto a Savona per la scomparsa di Giorgia Giacobone, aveva 45 anni

Savona. Un brutto male l’ha portata via in soli due mesi: si è spenta a soli 45 anni Giorgia Giacobone, residente a Savona.

Ex speaker radiofonica, poi estetista (una delle prime a Savona ad aprire un esercizio per il trattamento specifico delle unghie), con la passione dei cani che cercava di far adottare, oltre a volontaria come milite presso la Croce d’Oro di Albissola Marina. Originaria di Vado Ligure, gestiva il punto vendita “Sottozero” ad Albisola Superiore.

Tanti i messaggi di cordoglio e commozione sui social per la prematura scomparsa della 45enne, molto conosciuta a Savona e nel levante savonese.

“Ti vogliamo bene Giorgia, non ti dimenticheremo mai!!!”, un messaggio al quale si è unita la stessa pubblica assistenza albissolese, che l’ha voluta ricordare così: “Abbiamo fatto mille corse con te e ne volevamo fare ancora un milione! Purtroppo ci hai lasciato troppo presto a soli 45 anni… Vogliamo ricordarti così, piena di vita ed energia come eri sempre! Grazie per tutto quello che hai dato alla nostra associazione, eri sempre pronta a rispondere alle nostre richieste, ma soprattutto GRAZIE per quello che hai dato a noi! Tu era una di noi e nulla sarà più come prima, guardaci da lassù ti renderemo sempre orgogliosa di noi!”.

I funerali della 45enne si terranno lunedì 31 agosto alle ore 16.00 presso il cimitero di Zinola.