Lutto a Nasino, che perde la sua guida: è scomparso il sindaco Claudio Tessarin

Nasino. La Comunità di Nasino e il mondo della politica locale in lutto per la scomparsa del primo cittadino Claudio Tessarin. Classe 1952, candidato con la lista civica “Nasino nel Cuore”, era stato rieletto alla guida del Comune di Nasino lo scorso 26 maggio 2019 con una sorta di plebiscito (90,48 per cento dei voti).

La triste notizia si è sparsa velocemente, suscitando il cordoglio di tutta la comunità, ma anche dei colleghi del savonese e del mondo della politica in generale.

“L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio ai familiari di Claudio Tessarin e a tutta la comunità del Comune di Nasino per la prematura perdita del loro amato sindaco. Voglio ricordarti sereno come in questa foto scattata a Roma in una delle occasioni in cui ho avuto il piacere di essere al tuo fianco nell’interesse dei nostri territori. Fai buon viaggio Claudio”, ha scritto il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

“Una grande perdita per il nostro territorio. Sono molto triste. Ciao amico mio”, il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai.

“L’intera comunità di Nasino ha perso, oggi, un grande uomo alla guida dell’amministrazione comunale. Claudio Tessarin ha lottato fino alla fine per cercare di vincere la sua battaglia e, nonostante tutto, esce vittorioso dalla scena di questo mondo per il sorriso che ha saputo sempre donare a tutti noi. Ciao Claudio, sei stato davvero una bella persona, una grande testimonianza prima di tutto per chi ti ha voluto bene. A Laura e ai familiari, un abbraccio forte”, il ricordo del consigliere comunale di Albenga e assessore provinciale Eraldo Ciangherotti.

Solo nelle prossime ore saranno comunicati data e ora dei funerali.