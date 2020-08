Luminosa Bogliolo seconda nei 100 ostacoli in Finlandia, primato personale in stagione

Turku. Al meeting internazionale di Turku (Finlandia) Luminosa Bogliolo ottiene il secondo posto nella finale dei 100 metri ostacoli.

Vento a favore (+1.2), il cronometro della pedana si ferma a 12 secondi e 79, a un centesimo dal primato personale assoluto di Chaux de Fonds (2019) e a tre dal record italiano, fatto registrare nel 2013 da Veronica Borsi.

Nel primo turno Bogliolo si era imposta brillantemente nella propria batteria (12″93).

Prima e sul gradino più alto del podio la neerlandese Nadine Visser (12″68), terza la ungherese Luka Kozak (12″83).

Una sfida lanciata con le sprinter scandinave di casa, in particolare ad Annimari Korte e Nooralotta Neziri, giunte entrambe alle spalle dell’azzurra. Nel dopo gara l’atleta di Alassio dimostra soddisfazione, ma anche qualche rimpianto:

“Non sono partita male, ma ho perso un appoggio, poi in mezzo agli ostacoli in mezzo agli ostacoli sentivo di volare: volevo riprenderle (ndr, le finlandesi)”.

Prosegue:

“Ero venuta quì per battere le finlandesi e non ne avrei accettata neanche una davanti. Per un attimo ho sperato nel record italiano. So di aver corso veloce, anche se tecnicamente – soprattutto nel movimento delle braccia – non in maniera impeccabile”.

Segue l’ordine d’arrivo completo della finale:

1) N. VISSER (Ned) 12″68

2) L. BOGLIOLO (Ita) 12″79

3) L. KOZAK (Ung) 12″83

4) A. KORTE (Fin) 12″89

5) N. NEZERI (Fin) 13″00

6) L. HARALA (Fin) 13″10

7) R. HURSKE (Fin) 13″11

Prossimo appuntamento il 19 agosto sulla pista di Bydgoszcz, in Polonia.