Luminosa Bogliolo, primato stagionale al Triveneto Meeting: 12″91

Alassio. Colpisce il quinto ostacolo, perde un po’ l’assetto ma non si scompone più di tanto. Ed è ancora sotto i tredici secondi Luminosa Bogliolo, alassina delle Fiamme Oro, nei 100 ostacoli al Triveneto Meeting tenutosi a Trieste.

Sabato 1 agosto, Luminosa ha fermato il cronometro a 12″91 con poca brezza alle spalle (+0.7): è il primato stagionale per la 25enne ligure, due centesimi in meno del tempo di Rieti del 4 luglio.

Le resta vicina, ma qualcosa in meno rispetto a Savona, l’altra azzurra Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) che comunque torna a migliorarsi dopo due anni con il crono di 13″06 e soprattutto sigla la migliore prestazione italiana Under 23 che resisteva dal 1988 (Carla Tuzzi, 13″08) e diventa l’ottava italiana di sempre. In casa sua: lei che a Trieste è nata e cresciuta.

Firma un progresso anche Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano) capace di 13″23, ed è abbonata al 13″24 (terza volta di fila) Giada Carmassi (Brugnera Friulintagli) per eguagliare il proprio limite, mentre non brilla la campionessa del mondo dell’eptathlon Katarina Johnson-Thompson (13″73). In un’altra serie dei 100 ostacoli, aggiorna il personale anche Desola Oki (Fiamme Oro) con 13″44 (+0.2).

“Mi sono divertita, è bello sapere di avere Elisa come rivale e la ‘Guizzi’ che è andata veramente forte – commenta Bogliolo -. Sì, ho fatto diversi errori, ho preso un ostacolo in pieno, ma sono riuscita a tenere come volevo. Purtroppo non ho reagito bene allo sparo ma ci sono margini e non vedo l’ora di andare in Finlandia, a Turku, l’11 agosto“.