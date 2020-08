L’ufologo Maggioni: “A Savona avvistati tre oggetti non identificati”

Savona. San Lorenzo, la notte delle stelli cadenti, ma questa volta a Savona altri oggetti non identificati sono stati avvistati in cielo. “Si tratta di tre presunti oggetti luminosi che nella notte del 10 agosto viaggiavano silenziosi a velocità sostenuta. Secondo alcuni testimoni sono apparsi dal nulla” spiega Angelo Maggioni, l’ufologo savonese fondatore di A.R.I.A (Associazione Ricerca Italiana Aliena).

“Essendo le testimonianze solo riportate e quindi prive di documentazione utile come foto o video ha esaminato i filmati di monitoraggio del cielo di proprietà A.R.I.A per cercare un eventuale riscontro di quanto raccontato. Nel filmato si vedono tre oggetti passare ad alta velocità, luminosi e presumibilmente sferici, due affiancati si dirigono verso Nord (Cuneo) e l’altro solitario verso Madonna del Monte, zona ormai da anni sotto attenzione ufologica. Sono convinto, infatti, che vi sia un collegamento ben preciso che coinvolge la zona del Melogno e Dego, qui in passato sono stati avvistati oggetti non identificati toccare il suolo terrestre” evidenzia Maggioni.

“Tante sono le testimonianze del passato che spesso rafforzano o confermano alcuni avvistamenti attuali, questi tre oggetti rientrano nella casistica di oggetti volanti non identificati in quanto è stato possibile escludere oggetti convenzionali come droni, aerei, palloni sonda, lanterne, volatili , ovviamente rimane aperta l’ipotesi convenzionale di prototipi militari top secret o di droni militari” conclude l’ufologo.