Ieri sera (venerdì 7 agosto 2020), verso le 22.45 circa, dal mio terrazzo ho potuto assistere ad un fenomeno che non ho potuto spiegarmi e per il quale, quindi, mi chiedo se altri hanno potuto assistere alla stessa scena. Io sono riuscito a fare un video con lo smartphone per la metà finale della durata dell’evento, ma, purtroppo, non credo renda quanto avrei sperato.

Dal mio terrazzo di Albissola Marina, località Grana, è possibile vedere, molto chiaramente, la chiesa di S. Nicolò ad Albisola Superiore, che la sera è illuminata e, quindi, molto visibile.

All’improvviso, un punto luminoso rosso, sferico, probabilmente non minuscolo se ho potuto vederlo dalla mia distanza, è partito dal terreno nella zona di fronte alla chiesa e si è spostato, abbastanza velocemente, verso l’altro in verticale. Raggiunti circa i 200 mt di quota, ha cominciato a muoversi in diagonale, in parte orizzontale d in parte verso l’alto, spostandosi verso il mare, verso sud.

Ho pensato immediatamente ad un drone di dimensioni abbastanza rilevanti e, comunque, pilotato molto bene a quell’altezza da terra ed a quella distanza dal punto di decollo. Continuo a pensare che probabilmente fosse un drone, ma quello che no mi spiego, avendo anche già provato a pilotare droni, è come sia possibile che abbia proseguito tanto nella sua direzione diagonale, da arrivare ad un certo punto a sparire alla vista.

Una sfera luminosa, rossa, abbastanza grossa, nel cielo completamente nero. Serve un pilota ben attrezzato per poter fare un’operazione di questo tipo.

Se qualcuno avesse visto o avesse spiegazioni, sarei curioso di capire.